Possibile focolaio Covid per la Lazio: out anche Immobile e Luis Alberto, partiti in 12 per Bruges (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono forti sospetti che sia in atto un pesante focolaio Covid in casa Lazio. L’esclusione improvvisa dei pezzi da novanta nella rosa di Inzaghi dalla lista di coloro che scenderanno in campo domani a Bruges in Champions League, a partire da Immobile e Luis Alberto, la dice lunga sulla situazione che sta vivendo in queste ore il club biancoceleste. Va detto che fino a questo momento non ci siano state comunicazioni ufficiali da parte della società, forse memore di quanto avvenuto la scorsa settimana all’Inter con Hakimi. Il terzino, infatti, è risultato poi “falso positivo”. Non solo Immobile tra i possibili esclusi per Covid dalla Lazio In attesa di comunicazioni ufficiali, al ... Leggi su bufale (Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono forti sospetti che sia in atto un pesantein casa. L’esclusione improvvisa dei pezzi da novanta nella rosa di Inzaghi dalla lista di coloro che scenderanno in campo domani ain Champions League, a partire da, la dice lunga sulla situazione che sta vivendo in queste ore il club biancoceleste. Va detto che fino a questo momento non ci siano state comunicazioni ufficiali da parte della società, forse memore di quanto avvenuto la scorsa settimana all’Inter con Hakimi. Il terzino, infatti, è risultato poi “falso positivo”. Non solotra i possibili esclusi perdallaIn attesa di comunicazioni ufficiali, al ...

