“Non è l’Arena” | è il ring dei manettari | Giletti a un passo dallo scontro fisico con Pedullà

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Mancavano solo i gol degli Insigne, fratelli contro in Benevento-Napoli. Li avesse avuti, il derby serale deidi Non è l’Arena sarebbe risultato ancor più avvincente di quello campano del pomeriggio. In compenso, c’è stato uno di quei quasi-gol che hanno immortalato le radiocronache di Niccolò Carosio. Ed è stato quando il volto di Massimosi è fermato a pochi centimetri di quello del giornalista Gaetano Pedullà, nel frattempo già in piedi nella classica posizione di guardia. Un faccia a faccia da veri duri, e per giunta senza mascherina. Ma tanta passione era più che giustificata.era infatti tornato sul luogo del delitto, cioè la mancata nomina di Nino Di Matteo al vertice del Dap, l’amministrazione ...