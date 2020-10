“Non ci sarà una seconda ondata”: da Salvini a Zangrillo i miti estivi di chi non ci credeva (Di martedì 27 ottobre 2020) Erano in molti che quest’estate parlavano del Covid come di una “moda passata”. Virologi, politici e personaggi dello spettacolo subito dopo la riapertura dell’Italia a maggio negavano la possibilità di una seconda ondata di contagi. Oggi invece, incredulo di ciò che sta accadendo, chi non credeva nella seconda ondata si lamenta del fatto che di nuovo, l’Italia non sia pronta a far fronte all’emergenza. “Che cosa è stato fatto in questi sei mesi per prevenire la seconda ondata?”. Così esordisce oggi il leader della lega Matteo Salvini. Lui che qualche mese fa non voleva saperne di indossare mascherina. >> Salvini: «Siamo nel caos il governo sta scherzando col fuoco» Chi non ... Leggi su urbanpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Erano in molti che quest’estate parlavano del Covid come di una “moda passata”. Virologi, politici e personaggi dello spettacolo subito dopo la riapertura dell’Italia a maggio negavano la possibilità di unaondata di contagi. Oggi invece, incredulo di ciò che sta accadendo, chi nonnellaondata si lamenta del fatto che di nuovo, l’Italia non sia pronta a far fronte all’emergenza. “Che cosa è stato fatto in questi sei mesi per prevenire laondata?”. Così esordisce oggi il leader della lega Matteo. Lui che qualche mese fa non voleva saperne di indossare mascherina. >>: «Siamo nel caos il governo sta scherzando col fuoco» Chi non ...

