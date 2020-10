Lazio, assenti 10 tesserati alla rifinitura: possibile focolaio in casa biancoceleste? La situazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Paura in casa Lazio.Ore di tensione per i biancocelesti che, nella rifinitura di questa mattina in vista della sfida Champions di domani sera, è stata costretta a fare i conti con l'assenza di buona parte della sua rosa. Tra i tesserati a mancare all'appello anche Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira, che nella giornata di ieri avevano eseguito i tamponi per il Covid secondo il protocollo dalla UEFA. situazione che preoccupa e non poco la Lazio e che fa ipotizzare un possibile focolaio Covid. Nella giornata di domani, la Lazio, affronterò il Bruges nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In attesa di conoscere l'esito dei ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) Paura in.Ore di tensione per i biancocelesti che, nelladi questa mattina in vista della sfida Champions di domani sera, è stata costretta a fare i conti con l'assenza di buona parte della sua rosa. Tra ia mancare all'appello anche Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira, che nella giornata di ieri avevano eseguito i tamponi per il Covid secondo il protocollo dUEFA.che preoccupa e non poco lae che fa ipotizzare unCovid. Nella giornata di domani, la, affronterò il Bruges nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. In attesa di conoscere l'esito dei ...

