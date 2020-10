La Utopia di Prime Video è un remake pretenzioso compromesso da un pessimo tempismo (Di martedì 27 ottobre 2020) La Utopia di Prime Video, disponibile in streaming dal 30 ottobre, ha la singolare capacità di trattare una materia spinosa in modo discutibile e nel momento meno opportuno. Il successo dell’originale britannico, andato in onda su Channel 4 tra il 2013 e il 2014, aveva già solleticato HBO e spianato il terreno a un possibile remake, infine scartato a causa dei costi esorbitanti del progetto. Alla decisione che avrebbe dovuto porre fine a un’idea infelice è seguita invece l’entrata in scena di Amazon, con l’approvazione di un remake in otto episodi affidato a Gillian Flynn, autrice di Sharp Objects, Dark Places e Gone Girl. Le premesse della Utopia di Prime Video non si discostano dall’originale ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi, disponibile in streaming dal 30 ottobre, ha la singolare capacità di trattare una materia spinosa in modo discutibile e nel momento meno opportuno. Il successo dell’originale britannico, andato in onda su Channel 4 tra il 2013 e il 2014, aveva già solleticato HBO e spianato il terreno a un possibile, infine scartato a causa dei costi esorbitanti del progetto. Alla decisione che avrebbe dovuto porre fine a un’idea infelice è seguita invece l’entrata in scena di Amazon, con l’approvazione di unin otto episodi affidato a Gillian Flynn, autrice di Sharp Objects, Dark Places e Gone Girl. Le premesse delladinon si discostano dall’originale ...

Il maestro dell'horror ha pubblicato un tweet in cui elogia il remake della serie, ambientata durante una pandemia ...

Utopia: Recensione della serie tv di Gillian Flynn per Amazon Prime Video

In uno degli episodi conclusivi di Utopia, miniserie in otto episodi disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 30 ottobre, questa frase viene pronunciata dal personaggio di John Cusack, Kevin ...

