La Scala (con 21 positivi al Covid) si prepara per riaprire il 7 dicembre (Di martedì 27 ottobre 2020) Il mondo della cultura e dello spettacolo è in subbuglio. Attori, registi, musicisti, direttori d'orchestra, ma anche assessori comunali e manager sono sulle barricate per difendere cinema e teatri dalla chiusura serale imposta dall'ultimo Dpcm varato "con sofferenza" dal premier Giuseppe Conte e difeso – anche in un video - dal ministro della Cultura Dario Franceschini, da sempre sostenitore della linea dura contro il virus. Grandi nomi come Riccardo Muti, Gabriele Lavia, Gianni Amelio, Alessandro Bergonzoni, ma anche un appello che ha già raggiunto 10mila firme per chiedere al governo di ripensarci.Come in tutti i settori, il prossimo mese di "lockdown mirato" sarà duro. Si tratterà di stringere i denti, confidando in stanziamenti e "ristori" rapidi su cui l'esecutivo sta lavorando proprio in ...

