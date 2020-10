Inter, Sensi di nuovo infortunato: stop di soli 10 giorni? (Di martedì 27 ottobre 2020) nuovo infortunio per Stefano Sensi Stagione nuova, problemi vecchi. In casa Inter Antonio Conte dovrà rinunciare nuovamente a Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, come comunicato dal club nella serata di ieri, ha subito un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Una prima diagnosi che parla di 10 giorni di stop e dunque dovrebbe riuscire a rientrare per la partita contro l’Atalanta, prima della seconda sosta per le Nazionali. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)infortunio per StefanoStagione nuova, problemi vecchi. In casaAntonio Conte dovrà rinunciare nuovamente a Stefano. Il centrocampista nerazzurro, come comunicato dal club nella serata di ieri, ha subito un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Una prima diagnosi che parla di 10die dunque dovrebbe riuscire a rientrare per la partita contro l’Atalanta, prima della seconda sosta per le Nazionali. L'articolo proviene damagazine.

