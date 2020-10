Inter, quanti rimpianti: due legni e un errore clamoroso di Lautaro. E’ 0-0 in Ucraina (Di martedì 27 ottobre 2020) Ancora un pari per l’Inter di Antonio Conte in Champions League. Se contro il Borussia Moenchengladbach i nerazzurri sono usciti dal campo con un briciolo di amarezza per non aver centrato i tre punti, con lo Shakhtar il rimpianto è considerevolmente amlplificato dalle tante, troppe occasioni sciupate. Nel primo tempo la squadra milanese colpisce ben due traverse: prima con Barella, con un destro che scheggia la parte alta del montante, poi con Lukaku su punizione. Nella ripresa Lautaro spreca un’occasione clamorosa a pochi passi dalla porta. Dopo il tiro di Brozovic, l’attaccante argentino fallisce clamorosamente il tap-in. Finisce a reti bianche, due punti persi per l’Inter viste le opportunità sprecate. Foto: Instagram Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Ancora un pari per l’di Antonio Conte in Champions League. Se contro il Borussia Moenchengladbach i nerazzurri sono usciti dal campo con un briciolo di amarezza per non aver centrato i tre punti, con lo Shakhtar il rimpianto è considerevolmente amlplificato dalle tante, troppe occasioni sciupate. Nel primo tempo la squadra milanese colpisce ben due traverse: prima con Barella, con un destro che scheggia la parte alta del montante, poi con Lukaku su punizione. Nella ripresaspreca un’occasione clamorosa a pochi passi dalla porta. Dopo il tiro di Brozovic, l’attaccante argentino fallisce clamorosamente il tap-in. Finisce a reti bianche, due punti persi per l’viste le opportunità sprecate. Foto: InstagramL'articolo ...

