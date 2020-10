Incidente sul lavoro, la piattaforma aerea crolla a terra: feriti due operai (Di martedì 27 ottobre 2020) Due operai sono rimasti feriti mentre lavoravano su una piattaforma aerea , questa mattina in viale Giannotti alla periferia Sud di Firenze. Secondo quanto emerso, i due operai si trovavano su un ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Duesono rimastimentre lavoravano su una, questa mattina in viale Giannotti alla periferia Sud di Firenze. Secondo quanto emerso, i duesi trovavano su un ...

lara_ugolini : RT @Maurizi61488550: ????Ospedale S.Orsola Bologna.????Ieri incidente sul lavoro????Muletto mi passa sul piede ??scarpa anfinfortunio diventata un… - romamobilita : La linea 543 torna sul normale percorso. La linea era stata deviata per un incidente in via Collatina. - PLTerreCastelli : #accadeora #Vignola incidente in Via Battisti incrocio Via Bellucci #viabilità temporaneamente interrotta e deviata… - Saliinvetta : Icidente a Cervinia ? Elicottero precipita sul Monte Breithorn, 1 morto e 1 ferito grave Ecco la notizia:… - barbara75toud : RT @Maurizi61488550: ????Ospedale S.Orsola Bologna.????Ieri incidente sul lavoro????Muletto mi passa sul piede ??scarpa anfinfortunio diventata un… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul Incidente sul lavoro: cade da un'impalcatura, ferito un 65enne TrevisoToday Gli incidenti stradali e la Sicilia: in un anno morte 210 persone

Nello stesso lasso di tempo (2010-2019) l’indice di mortalità è rimasto invariato sul territorio (2,0 deceduti ogni 100 incidenti) mentre quello medio nazionale diminuisce da 1,9 a 1,8.

Lobby delle armi, antiabortisti e ultracattolici: chi esulta per la nomina di Barrett

“Un giorno memorabile per l’America”. Ultimo “boost” della campagna elettorale di Donald Trump, i suoi effetti destinati a durare per generazioni ...

Nello stesso lasso di tempo (2010-2019) l’indice di mortalità è rimasto invariato sul territorio (2,0 deceduti ogni 100 incidenti) mentre quello medio nazionale diminuisce da 1,9 a 1,8.“Un giorno memorabile per l’America”. Ultimo “boost” della campagna elettorale di Donald Trump, i suoi effetti destinati a durare per generazioni ...