Il governo resta diviso sul Dpcm e teme nuove proteste di piazza

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Un appello politico, non una mozione che potrebbe essere una mina per il. Un invito a cambiare il, a vararne un altro, "altrimenti - spiega un 'big' di Italia viva - Conte e il Pd si assumeranno la responsabilità di fronte al Paese che si sta ribellando". Già sabato nella riunione tra Conte e i capi delegazione, la ministra Bellanova aveva espresso le perplessità sulvarato poi nella notte, ora è Renzi a riaprire lo scontro, a rilanciare la necessità di tenere aperti i ristoranti fino alle 22, a 'sfidare' Franceschini ("Forse non si è ancora compresa la portata della crisi", ribatte il responsabile dei Beni culturali) sulle chiusure dei luoghi di cultura, a ribadire che la criticità riguarda i trasporti, a puntare il dito sull'importanza dei tamponi ...