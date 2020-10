Il Garante per la comunicazione archivia il procedimento contro Rovazzi: “Raggiunto un giusto compromesso” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Garante per la comunicazione archivia il procedimento contro Rovazzi relativo alla gestione degli inserimenti pubblicitari nei suoi videoclip. Rovazzi si dice felice e soddisfatto: è stato raggiunto un giusto compromesso, utile a lui e a molti altri colleghi. A spiegare quanto accaduto è lo stesso Rovazzi che si dice “felice per una serie di motivi”, che argomenta. Innanzitutto è stata raggiunta un’intesa attraverso un accordo equo che non rovina i video ma che al tempo stesso fa chiarezza sulle inserzioni pubblicitarie. Mancano norme e linee guida da questo punto di vista, ma la strada è quella giusta. “Sono felice per una serie di motivi: il primo è che siamo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilper lailrelativo alla gestione degli inserimenti pubblicitari nei suoi videoclip.si dice felice e soddisfatto: è stato raggiunto uncompromesso, utile a lui e a molti altri colleghi. A spiegare quanto accaduto è lo stessoche si dice “felice per una serie di motivi”, che argomenta. Innanzitutto è stata raggiunta un’intesa attraverso un accordo equo che non rovina i video ma che al tempo stesso fa chiarezza sulle inserzioni pubblicitarie. Mancano norme e linee guida da questo punto di vista, ma la strada è quella giusta. “Sono felice per una serie di motivi: il primo è che siamo ...

