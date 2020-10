Il Collegio 5 | Luna Scognamiglio video

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Su Rai2 va in onda Il5, quinta edizione del fortunato reality show che catapulta dei ragazzi dei giorni nostri in uncon regole e costumi di un particolare anno del passato. Sono 21 i protagonisti di questa edizione, ambientata nel 1992, tra loro vedremo anche. Chioma da leone e fisicità alla Beyoncé,è solare, sincera ma anche permalosa e testarda. Il canto è la sua vita, ha una voce incredibile e sogna di diventare una pop star. La 17enne di Vietri sul Mare (SA) si scontra spesso con i professori, a cui non manca di rispondere a tono perché «nessuno – dice – riesce a tenermi testa». I capelli sono sacri per lei… Ne “Il”, però, la pensano diversamente ...