Gli asintomatici causano un terzo dei contagi (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri il professor Andrea Crisanti ha criticato la proposta delle Regioni che voleva ridurre i test del tampone solo a chi manifesta i sintomi di COVID-19. Oggi Repubblica spiega che il problema degli asintomatici è che sono tanti e contagiosi: Perché sono un problema? Gli asintomatici possono essere contagiosi come le persone con sintomi. Molti studi hanno visto che in alcuni casi gli asintomatici hanno la stessa carica virale dei sintomatici. C’è poi un altro problema: «Anche chi sviluppa sintomi, raggiunge il picco di contagiosità poco prima della loro comparsa, quando sta ancora bene» spiega Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto Superiore di Sanità. Che ruolo giocano gli asintomatici in questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ieri il professor Andrea Crisanti ha criticato la proposta delle Regioni che voleva ridurre i test del tampone solo a chi manifesta i sintomi di COVID-19. Oggi Repubblica spiega che il problema degliè che sono tanti eosi: Perché sono un problema? Glipossono essereosi come le persone con sintomi. Molti studi hanno visto che in alcuni casi glihanno la stessa carica virale dei sintomatici. C’è poi un altro problema: «Anche chi sviluppa sintomi, raggiunge il picco diosità poco prima della loro comparsa, quando sta ancora bene» spiega Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto Superiore di Sanità. Che ruolo giocano gliin questa ...

