GF Vip: potrebbe entrare un’ex fidanzata di Francesco Oppini, il retroscena (Di martedì 27 ottobre 2020) La produzione pare voglia mettere in difficoltà il concorrente e ha cercato una sua ex fidanzata molto famosa. Ecco che cosa è successo. GF Vip: ex fidanzata di Francesco Oppini nella Casa? Il retroscena Francesco Oppini è uno dei concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Lui ha partecipato principalmente per i soldi e per avere poi delle opportunità lavorative anche in Mediaset come opinionista sportivo. Ma c’è in lui anche la voglia di non essere più visto come “figlio di”, ma di farsi conoscere per quello che è. Anche se è consapevole che, essendo figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, sarà molto difficile discostarsi da loro. Nelle ultime settimane ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 ottobre 2020) La produzione pare voglia mettere in difficoltà il concorrente e ha cercato una sua exmolto famosa. Ecco che cosa è successo. GF Vip: exdinella Casa? Ilè uno dei concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Lui ha partecipato principalmente per i soldi e per avere poi delle opportunità lavorative anche in Mediaset come opinionista sportivo. Ma c’è in lui anche la voglia di non essere più visto come “figlio di”, ma di farsi conoscere per quello che è. Anche se è consapevole che, essendo figlio di Francoe Alba Parietti, sarà molto difficile discostarsi da loro. Nelle ultime settimane ...

giusy98_juvee : RT @Novella_2000: Svelato il nome della new entry del #GFVip che potrebbe essere positiva al covid - Novella_2000 : Svelato il nome della new entry del #GFVip che potrebbe essere positiva al covid - Obvsessmaljk : oddio ma davvero i tre nuovi vip non entreranno perchè qualcuno di loro potrebbe aver contratto il covid? minchia… - damellis2020 : Ragazzi abbiamo secciato talmente tanto i vip che uno dei 3 che sarebbe dovuto entrare potrebbe essere positivo… - DuccioTessadri : Se dovessimo formulare un'ipotesi sulla diffusione del Covid in base al dato anedottico dei vip contagiati, si potr… -