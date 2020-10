Elisa Isoardi: “Non sono solo l’ex di Salvini” (Di martedì 27 ottobre 2020) Protagonista non proprio fortunata dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle Elisa Isoardi sta monopolizzando l’attenzione dei media per le sue esibizioni a volte eccessivamente sensuali. Punzecchiata anche da Guglielmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, la conduttrice accoglie le critiche con savoir faire e incassa senza creare nessun tipo di polemica. Sotto l’occhio anche del gossip, per un suo presunto flirt con Raimondo Todaro suo insegnante a Ballando con cui ha creato un immediato rapporto di stima e d’affetto, Elisa si è lasciata intervistare da I Lunatici noto format radiofonico di Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Elisa Isoardi ha rivelato non con piacere che spesso viene ricordata solo per essere stata la fidanzata ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Protagonista non proprio fortunata dell’edizione in corso di Ballando con le Stellesta monopolizzando l’attenzione dei media per le sue esibizioni a volte eccessivamente sensuali. Punzecchiata anche da Guglielmo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, la conduttrice accoglie le critiche con savoir faire e incassa senza creare nessun tipo di polemica. Sotto l’occhio anche del gossip, per un suo presunto flirt con Raimondo Todaro suo insegnante a Ballando con cui ha creato un immediato rapporto di stima e d’affetto,si è lasciata intervistare da I Lunatici noto format radiofonico di Radio 2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.ha rivelato non con piacere che spesso viene ricordataper essere stata la fidanzata ...

