Decreto Ristoro, perché la proroga del divieto di licenziamenti è un errore strategico (Di martedì 27 ottobre 2020) Con l’approvazione del c.d. Decreto Ristori viene ancora una volta prorogata (è la terza volta) una misura nata come temporanea all’inizio della pandemia e ormai diventata strutturale, il divieto di licenziamenti “economici”. Il Decreto precisa che tale divieto viene prorogato fino al 31 gennaio 2021, data entro la quale è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e quelle individuali fondate su un giustificato motivo, salvi casi eccezionali (cambi appalto, cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, accordo collettivo aziendale, fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa). Il divieto di licenziamenti non va ... Leggi su open.online (Di martedì 27 ottobre 2020) Con l’approvazione del c.d.Ristori viene ancora una voltata (è la terza volta) una misura nata come temporanea all’inizio della pandemia e ormai diventata strutturale, ildi“economici”. Ilprecisa che talevieneto fino al 31 gennaio 2021, data entro la quale è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e quelle individuali fondate su un giustificato motivo, salvi casi eccezionali (cambi appalto, cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, accordo collettivo aziendale, fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa). Ildinon va ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - SkyTG24 : Covid, verso il decreto Ristoro: pacchetto da circa 5 miliardi di aiuti - fedecarrer : RT @CavallottiMarco: Ospedale in fiera a Milano, 221 posti letto di terapia intensiva, costo 17.257 mln, costruito in poche settimane. Decr… - albemustang27 : RT @CavallottiMarco: Ospedale in fiera a Milano, 221 posti letto di terapia intensiva, costo 17.257 mln, costruito in poche settimane. Decr… -