Crollo dei test e 17mila casi. Positivi, l'indice vola al 13,6% (Di martedì 27 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Elevato il numero dei decessi (141). Non si arresta la crescita delle terapie intensive: +76, a quota 1.284 Ieri la curva epidemica dei contagi è tornata a piegare verso il basso. Ma il risultato non deve far cantare vittoria troppo presto, perché risente, come ogni lunedì, del numero minore di tamponi eseguiti. I nuovi casi registrati ieri sono stati 17.012, con un netto e positivo passo indietro rispetto ai 21.273 del giorno precedente. Ma sono stati effettuati 124.686 tamponi, rispetto ai 161.880 del giorno prima, come emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus pubblicato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. È invece salito a quota 37.479 il numero delle vittime totali dall'inizio della pandemia, con 141 morti nelle ultime ventiquattro ore (il giorno prima erano stati ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Tiziana Paolocci Elevato il numero dei decessi (141). Non si arresta la crescita delle terapie intensive: +76, a quota 1.284 Ieri la curva epidemica dei contagi è tornata a piegare verso il basso. Ma il risultato non deve far cantare vittoria troppo presto, perché risente, come ogni lunedì, del numero minore di tamponi eseguiti. I nuoviregistrati ieri sono stati 17.012, con un netto e positivo passo indietro rispetto ai 21.273 del giorno precedente. Ma sono stati effettuati 124.686 tamponi, rispetto ai 161.880 del giorno prima, come emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus pubblicato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. È invece salito a quota 37.479 il numero delle vittime totali dall'inizio della pandemia, con 141 morti nelle ultime ventiquattro ore (il giorno prima erano stati ...

CarloCalenda : L’esito delle elezioni, il trionfo dei 5S e il crollo del PD, mi convinse che occorreva fare qualcosa. Mi iscrissi… - ldigiov : RT @GermanoDottori: Roberto Arditti: 'non esiste un Modello Italia (siamo penultimi per tasso di letalità – cioè numero decessi su numero c… - frank9you : @NinaRicci_us no,grazie un comunista prima di afferrare il potere è il formaggio nella trappola per topi,dove si en… - FraGalli93 : Milano, crollo dei passeggeri sui mezzi pubblici: - 60% rispetto ad ottobre 2019 - lavanda_moon : RT @hereisstyles: NON MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANA. MI VERGOGNO DI CONDIVIDERE OSSIGENO CON DEI VANDALI CHE STANNO CONTRIBUENDO AL CROLLO… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo dei Crollo dei fatturati nella galassia Legacoop, da domani in assemblea La Pressa Frodi ed estorsioni: i reati dell’era lockdown

Crollano furti e rapine. Perugia è al 30esimo posto nella classifica del Sole 24 ore sulla criminaluità. Terni 61esima, ma aumenta la droga ...

Covid e Dpcm. La rabbia dei ristoratori di Venezia: «Colpo mortale, di questo passo si chiude»

VENEZIA - Stavolta non ci stanno, stavolta è più difficile capire. Se la prima chiusura, fra marzo e aprile, venne accolta con rassegnazione e una buona dose di fatalismo ...

Crollano furti e rapine. Perugia è al 30esimo posto nella classifica del Sole 24 ore sulla criminaluità. Terni 61esima, ma aumenta la droga ...VENEZIA - Stavolta non ci stanno, stavolta è più difficile capire. Se la prima chiusura, fra marzo e aprile, venne accolta con rassegnazione e una buona dose di fatalismo ...