Covid: Valle d’Aosta è regione più contagiata d’Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Primato per rapporto positivi/tamponi, ricoveri e decessi. La Valle d’Aosta è la regione con la maggiore incidenza di contagiati rispetto alla popolazione. Secondo i dati elaborati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano (fonte Ministero della Salute al 26 ottobre), sono 575,3 su 100.000 abitanti. Al secondo posto, con 348,5 casi positivi su 100.000 residenti, c’è la Provincia di … L'articolo Covid: Valle d’Aosta è regione più contagiata d’Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Primato per rapporto positivi/tamponi, ricoveri e decessi. Lad’Aosta è lacon la maggiore incidenza di contagiati rispetto alla popolazione. Secondo i dati elaborati da Paolo Spada, chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital di Milano (fonte Ministero della Salute al 26 ottobre), sono 575,3 su 100.000 abitanti. Al secondo posto, con 348,5 casi positivi su 100.000 residenti, c’è la Provincia di … L'articolod’Aosta èpiùd’Italia proviene da www.meteoweek.com.

