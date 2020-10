Coronavirus, altri 5 positivi alla rsa Sant'Erasmo di Legnano (Di martedì 27 ottobre 2020) Legnano, Milano,, 27 ottobre 2020 Sembrava che questa volta il contagio fosse stato evitato, e invece lo screening a tappeto ha portato per ora allo scoperto altri cinque positivi al tampone per il ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 ottobre 2020), Milano,, 27 ottobre 2020 Sembrava che questa volta il contagio fosse stato evitato, e invece lo screening a tappeto ha portato per ora allo scopertocinqueal tampone per il ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 21.273 nuovi casi con 161.880 tamponi e altri 128 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 17.012 contagi (con 124.686 tamponi) e altri 141 morti - Open_gol : L'oms: «Nessuno vuole altri lockdown ma se vogliamo evitarli dobbiamo tutti fare la nostra parte. Non possiamo vive… - RosannaMarani : Coronavirus, uno studio avverte: ci sono rischi legati a specie animali non autoctone - demian_online : RT @bioccolo: 1 agosto: Musumeci: Basta smartworking, i dipendenti devono tornare negli uffici E il risultato - quando in smartworking i s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La... Corriere Adriatico Coronavirus: Lombardia smentisce articolo, 'nessun lockdown totale'

Lo precisa in una nota la Regione, spiegando che "le notizie pubblicate dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e riprese da altri organi di informazione sono false". Il riferimento è all'articolo ‘Lombardia ...

Nuovo DPCM: cosa cambia per i lavoratori

incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione ... per sostenere l’economia in crisi a causa dell’emergenza coronavirus. Per ...

Lo precisa in una nota la Regione, spiegando che "le notizie pubblicate dal quotidiano ‘Il Messaggero’ e riprese da altri organi di informazione sono false". Il riferimento è all'articolo ‘Lombardia ...incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione ... per sostenere l’economia in crisi a causa dell’emergenza coronavirus. Per ...