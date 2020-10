Bruce Springsteen, con «Letter to You», diventa un messia (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo anni passati a considerare Bruce Springsteen il fratello maggiore o l'amico capace di scrivere grandi canzoni, fa un po' specie vederlo all'improvviso circondato da un alone mistico. Non sembra nemmeno più il ragazzo del New Jersey nato per correre. Bruce, sei davvero tu? È uno sguardo dal cielo - non a caso - quello che apre Letter to You, il documentario su Apple tv che affianca l’uscita dell'ultimo album di Springsteen. Le prime riprese ce le offre un drone, che sorvola le distese innevate del New Jersey, fino ad accompagnarci all’ingresso della chiesa… pardon, del suo home studio. Ciò che accade dentro non si può spiegare scientificamente. Puoi soltanto crederci, if you dare. È un qualcosa di mistico, che pare aver colpito anche Zymny: ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo anni passati a considerareil fratello maggiore o l'amico capace di scrivere grandi canzoni, fa un po' specie vederlo all'improvviso circondato da un alone mistico. Non sembra nemmeno più il ragazzo del New Jersey nato per correre., sei davvero tu? È uno sguardo dal cielo - non a caso - quello che apreto You, il documentario su Apple tv che affianca l’uscita dell'ultimo album di. Le prime riprese ce le offre un drone, che sorvola le distese innevate del New Jersey, fino ad accompagnarci all’ingresso della chiesa… pardon, del suo home studio. Ciò che accade dentro non si può spiegare scientificamente. Puoi soltanto crederci, if you dare. È un qualcosa di mistico, che pare aver colpito anche Zymny: ...

