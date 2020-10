Biathlon, Ustyugov ha violato norme antidoping: Hofer guadagna l’argento iridato 2011 (Di martedì 27 ottobre 2020) La Biathlon Integrity Unit ha preso atto della recente decisione del Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) che ha dichiarato Evgeny Ustyugov colpevole di avere violato l’articolo 2.2 delle norme antidoping Ibu nel periodo fra il gennaio del 2010 e il 2014. Per questo motivo, tutti i risultati ottenuti dal biathleta russo in tale periodo sono stati cancellati, compresi quelli ottenuti a Mondiali e Olimpiadi. Di conseguenza, si modifica il podio della mass start iridata di Khanty Mansiysk 2011: l’oro, vinto da Ustyugov, passa ad Emil Svendsen, l’argento verrà assegnato all’azzurro Lukas Hofer (che era giunto terzo nella gara), mentre il bronzo va al norvegese Tarjei Boe. L’avvocato di Ustyugov, Alexey ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) LaIntegrity Unit ha preso atto della recente decisione del Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) che ha dichiarato Evgenycolpevole di averel’articolo 2.2 delleIbu nel periodo fra il gennaio del 2010 e il 2014. Per questo motivo, tutti i risultati ottenuti dal biathleta russo in tale periodo sono stati cancellati, compresi quelli ottenuti a Mondiali e Olimpiadi. Di conseguenza, si modifica il podio della mass start iridata di Khanty Mansiysk: l’oro, vinto da, passa ad Emil Svendsen, l’argento verrà assegnato all’azzurro Lukas(che era giunto terzo nella gara), mentre il bronzo va al norvegese Tarjei Boe. L’avvocato di, Alexey ...

Squalifica doping per Evgeny Ustyugov: Lukas Hofer diventa argento mondiale, in attesa dell'appello

Martedì 27 Ottobre, 15:10 Una sentenza attesa, pur essendoci ancora la possibilità di un appello del quale Evgeny Ustyugov usufruirà, come già annunciato dai propri legali. All'ex biatleta sono stati ...

