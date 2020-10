‘Assassin’s Creed’ diventa una serie live-action per Netflix (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Dopo un adattamento cinematografico poco fortunato, la Confraternita degli Assassini prende di nuovo vita. Netflix e Ubisoft hanno annunciato una partnership per portare sulla piattaforma streaming la popolare saga videoludica ‘Assassin’s Creed‘. L’accordo include piu’ progetti diversi, primo dei quali sara’ una serie live-action, attualmente senza showrunner. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film and Television saranno i produttori esecutivi. Il passo successivo sara’ la realizzazione di serie animate e anime. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA – Dopo un adattamento cinematografico poco fortunato, la Confraternita degli Assassini prende di nuovo vita. Netflix e Ubisoft hanno annunciato una partnership per portare sulla piattaforma streaming la popolare saga videoludica ‘Assassin’s Creed‘. L’accordo include piu’ progetti diversi, primo dei quali sara’ una serie live-action, attualmente senza showrunner. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film and Television saranno i produttori esecutivi. Il passo successivo sara’ la realizzazione di serie animate e anime.

