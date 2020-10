Armi nucleari bandite dal Pianeta: da gennaio in vigore Trattato ONU (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la ratifica da parte dell’Honduras, fra 90 giorni il Trattato Onu che vieta le Armi nucleari entrerà in vigore. Meglio noto con l’acronimo TPAN, il Trattato Onu sul divieto delle Armi nucleari, finalmente entrerà in vigore a far data dal 22 gennaio. Ciò grazie alla 50esima ratifica, operata dall’Honduras, che ha fatto raggiungere il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020) Con la ratifica da parte dell’Honduras, fra 90 giorni ilOnu che vieta leentrerà in. Meglio noto con l’acronimo TPAN, ilOnu sul divieto delle, finalmente entrerà ina far data dal 22. Ciò grazie alla 50esima ratifica, operata dall’Honduras, che ha fatto raggiungere il … L'articolo proviene da YesLife.it.

