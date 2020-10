Vincenzo De Luca attacca Federico Ruffo di Report a Che Tempo che fa: “È stato licenziato?”. Polemica in Rai (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Siamo stati destinatari di una elegante campagna di aggressione mediatica che dura da un mese, avremmo dovuto perdere Tempo a fare qualche decina di querele per diffamazione”, esordisce così Vincenzo De Luca rispondendo alla domanda di Fabio Fazio sulla situazione posti letto in Campania per l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. L’ex sindaco di Salerno continua il suo sfogo attaccando a Che Tempo che fa un altro programma di Rai3, Report: “Ho visto che è venuto da lei qualche minuto fa un suo collega dal nome nibelungico diciamo, c’è uno dei suoi collaboratori ha detto qualche mese fa che l’Asl Napoli 1 era stata commissariata per infiltrazione camorristica, era un falso clamoroso. Volevo domandare a quel signore se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Siamo stati destinatari di una elegante campagna di aggressione mediatica che dura da un mese, avremmo dovuto perderea fare qualche decina di querele per diffamazione”, esordisce cosìDerispondendo alla domanda di Fabio Fazio sulla situazione posti letto in Campania per l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. L’ex sindaco di Salerno continua il suo sfogondo a Cheche fa un altro programma di Rai3,: “Ho visto che è venuto da lei qualche minuto fa un suo collega dal nome nibelungico diciamo, c’è uno dei suoi collaboratori ha detto qualche mese fa che l’Asl Napoli 1 era stata commissariata per infiltrazione camorristica, era un falso clamoroso. Volevo domandare a quel signore se ...

