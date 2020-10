Skyline 3 | trailer e trama del sequel Skylines

Leggi su cineblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Disponibile un primoufficiale di3 aka Skylin3s. Il co-creatore del franchise Liam O’Donnell torna a scrivere e dirigere questo terzo film dopo aver scritto l’originale e scritto e diretto il godibileBeyonddel 2017. In(2010) l’invasione aliena è iniziata…in Beyond(2017) la terra ha reagito…in3 una squadra d’élite si dirige verso il pianeta natale degli alieni invasori in un disperata missione finale per salvare l’umanità. Laufficiale: Sono trascorsi anni da quando le luci blu ultraterrene discesero per la prima volta dai cieli quando l’invasione aliena della Terra ebbe inizio. Gli extraterrestri un tempo assassini ...