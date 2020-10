Shakhtar-Inter, le probabili formazioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il pareggio Interno contro il Moenchengladbach, l’Inter sarà di scena in Ucraina contro lo Shakhtar. Qualche modifica di formazione per Conte rispetto alla trasferta di Genoa, ritrova spazio Barella, fra i più in forma dei nerazzurri. Ecco le probabili formazioni: Shakhtar DONETSK (4-2-3-1) : Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il pareggiono contro il Moenchengladbach, l’sarà di scena in Ucraina contro lo. Qualche modifica di formazione per Conte rispetto alla trasferta di Genoa, ritrova spazio Barella, fra i più in forma dei nerazzurri. Ecco leDONETSK (4-2-3-1) : Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho.(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

