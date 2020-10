Santo Stefano di Sessanio ti paga per trasferirti lì a vivere e lavorare (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell'incantevole paese di Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo, viene offerta una casa in affitto a un prezzo simbolico e qualche decina di migliaia di euro (per una sovvenzione totale di 44.000 euro) a persone di giovane età che vogliano trasferirvisi per aprire un'attività e rimanervi per almeno per 5 anni. L'iniziativa è stata lanciata dal Comune per rivitalizzare il paese arroccato su uno sperone di montagna, come tanti altri nell'Appennino centrale, alle falde del Gran Sasso. E, come molti altri, interessato nei decenni scorsi da un progressivo spopolamento: tanto che su Santo Stefano di Sessanio si erano già accesi i riflettori anni fa per lo sviluppo di un albergo diffuso, il Sextantio, ovvero il recupero di case abbandonate per offrire più ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nell'incantevole paese didi, in Abruzzo, viene offerta una casa in affitto a un prezzo simbolico e qualche decina di migliaia di euro (per una sovvenzione totale di 44.000 euro) a persone di giovane età che vogliano trasferirvisi per aprire un'attività e rimanervi per almeno per 5 anni. L'iniziativa è stata lanciata dal Comune per rivitalizzare il paese arroccato su uno sperone di montagna, come tanti altri nell'Appennino centrale, alle falde del Gran Sasso. E, come molti altri, interessato nei decenni scorsi da un progressivo spopolamento: tanto che sudisi erano già accesi i riflettori anni fa per lo sviluppo di un albergo diffuso, il Sextantio, ovvero il recupero di case abbandonate per offrire più ...

