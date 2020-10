Ricciardi: 'Serve un altro lockdown, in 8 giorni la curva si stabilizzerebbe' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Per abbattere l'indice di contagio del Serve un altro vero'. A dirlo è , professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute, intervenuto ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Per abbattere l'indice di contagio delunvero'. A dirlo è , professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute, intervenuto ...

LauraTentoni1 : @chiossimanuela2 Questa sera cominciano i messaggi ...Ricciardi che dice serve nuovo lockdown... la repubblica scr… - LorianaBettini : RT @lageloni: Sinceramente penso che il professor Ricciardi dovrebbe stare più attento a quello che dice in televisione e sui social. Me la… - Matteo_Biondaro : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, WALTER RICCIARDI: SERVE UN ALTRO LOCKDOWN VERO. IN OTTO GIORNI SI STABILIZZEREBBE... - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, WALTER RICCIARDI: SERVE UN ALTRO LOCKDOWN VERO. IN OTTO GIORNI SI STABILIZZEREBBE...… - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l'indice di contagio -