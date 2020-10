Riccardo Piatti | “Sinner sta cominciando un percorso ad alto livello | ha bisogno di imparare”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “A Colonia un po’ come a Roma e a Parigi sta inilad. Unche va vissuto nel modo giusto perché sarà così per tutta la carriera. Prendiamo la situazione qui a Vienna: lui è arrivato ieri mattina, si è allenato ieri sera alle 20 e oggi gioca con Medvedev e Thiem. E domani c’è il match”. Lo ha dettoin un’intervista ai microfoni di Supertennis, in cui ha parlato di Jannik Sinner e dei suoi progressi negli ultimi mesi. “Nella sfida con Zverev Jannik ha cercato di giocar bene, ha pensato che questi giocatori li deve battere perché meglio di loro – ha affermato il fondatore delTennis Center di ...

Impressionante è infatti come Sinner abbia aggiunto al suo gioco dei tasselli in più nell’arco di poco tempo. In minima parte infatti è quello che è accaduto: alla ripresa in America abbiamo visto un ...L'allenatore del giovane talento italiano ha parlato della crescita del suo assistito e delle sue ultime prestazioni ...