Proteste da Nord a Sud contro il nuovo DPCM. A Napoli chiedono il “reddito di salute” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre il governo è a lavoro sul Decreto legge “Ristori” che dovrebbe portare “soldi veri” nelle tasche delle categorie penalizzate dalle nuove misure anti-Covid, la gente scende per strada a protestare. Come abbiamo visto nei giorni scorsi tutto è cominciato da Napoli, quando, dopo un discorso del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è palesato il rischio di un lockdown locale, rischio poi scongiurato dopo che il governatore ha ritenuto incompatibile un lockdown in Campania con le misure previste dal nuovo DPCM nel frattempo sopraggiunto. E proprio contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre oggi si sono scatenate le Proteste da Nord a Sud. Non solo a Napoli e Roma, dove le ... Leggi su blogo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre il governo è a lavoro sul Decreto legge “Ristori” che dovrebbe portare “soldi veri” nelle tasche delle categorie penalizzate dalle nuove misure anti-Covid, la gente scende per strada a protestare. Come abbiamo visto nei giorni scorsi tutto è cominciato da, quando, dopo un discorso del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si è palesato il rischio di un lockdown locale, rischio poi scongiurato dopo che il governatore ha ritenuto incompatibile un lockdown in Campania con le misure previste dalnel frattempo sopraggiunto. E proprioil Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre oggi si sono scatenate ledaa Sud. Non solo ae Roma, dove le ...

SkyTG24 : Covid, da Nord a Sud cortei e proteste contro le restrizioni del nuovo Dpcm - myrtamerlino : #Proteste da nord a sud Italia per le #chiusure e le limitazioni a tante attività. Fa male vedere questo clima soci… - Agenzia_Italia : In piazza contro le restrizioni, manifestazioni da Nord a Sud - afaretta : RT @myrtamerlino: #Proteste da nord a sud Italia per le #chiusure e le limitazioni a tante attività. Fa male vedere questo clima sociale, v… - MarieFr12579649 : RT @myrtamerlino: #Proteste da nord a sud Italia per le #chiusure e le limitazioni a tante attività. Fa male vedere questo clima sociale, v… -