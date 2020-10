PA, Coronavirus: da Corte Conti specifiche linee di indirizzo sui controlli interni (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio”. E’ quanto scrive la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nel presentare le “linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da Covid-19”, approvate con delibera n. 18/2020/INPR e dedicate “agli amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli organi di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio”. E’ quanto scrive la Sezione delle Autonomie delladeinel presentare le “diper idurante l’emergenza da Covid-19”, approvate con delibera n. 18/2020/INPR e dedicate “agli amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli organi di ...

cgbaldi : RT @Tg3web: In Polonia, anche il presidente Duda è positivo al coronavirus, e ci si avvia al lockdown nazionale. Proteste contro la sentenz… - mistermeo : RT @Tg3web: In Polonia, anche il presidente Duda è positivo al coronavirus, e ci si avvia al lockdown nazionale. Proteste contro la sentenz… - D8e3b8 : RT @FredericKK007: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: 'Violazioni delle libertà col lockdown'. Governo italiano bocciato a Strasburgo. h… - leccenews24 : Nuovo caso di Coronavirus in Tribunale. Giudice popolare della Corte d’Assise positivo al Covid19 - daniele19921 : RT @FredericKK007: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: 'Violazioni delle libertà col lockdown'. Governo italiano bocciato a Strasburgo. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Corte PA, Coronavirus: da Corte Conti specifiche linee di indirizzo sui controlli interni Il Messaggero Covid: caso in Corte Appello Ancona, rinviate udienze penali

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Un caso di Covid-19 accertato in Corte d'Appello ad Ancona ha imposto stamattina la chiusura dell'edificio per effettuare la santificazione. Il provvedimento era stato deciso ...

Autotrasporto chiede chiarimenti sulle proroghe

Unatras ha scritto una lettera alla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, per chiedere chiarimenti sulla proroga delle revisioni dei veicoli industriali e il prolungamento di quella sull’autotrasp ...

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Un caso di Covid-19 accertato in Corte d'Appello ad Ancona ha imposto stamattina la chiusura dell'edificio per effettuare la santificazione. Il provvedimento era stato deciso ...Unatras ha scritto una lettera alla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, per chiedere chiarimenti sulla proroga delle revisioni dei veicoli industriali e il prolungamento di quella sull’autotrasp ...