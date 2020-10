Maccalli fuori quarantena | tutti a messa

(Di lunedì 26 ottobre 2020) MILANO, 26 OTT - Padre Gigiè finalmente libero. Il missionario, liberato lo scorso 8 ottobre in Mali dove era stato portato dopo il sequestro in Niger nel settembre 2018, ha finito la ...

Ultime Notizie dalla rete : Maccalli fuori

La Gazzetta del Mezzogiorno

Padre Gigi Maccalli è finalmente libero. Il missionario, liberato lo scorso 8 ottobre in Mali dove era stato portato dopo il sequestro in Niger nel settembre 2018, ha finito la quarantena. (ANSA) ...Dichiarazione del Ministro Luigi Di Maio sull’accordo per un cessate il fuoco permanente in Libia “Oggi [23/10/2020, NdR] è stata una giornata importante per la sicurezza del nostro Paese. A ...