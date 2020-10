Luca Tommassini aggredito durante una rapina: “Li ho supplicati di un uccidermi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla all’Ansa il coreografo Luca Tommassini e lo fa mentre è ancora provato, dopo quello che gli è successo. Ha infatti subito un tentativo di rapina, davanti casa sua e lo racconta ancora terrorizzato da quello che è successo. Tommassini è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma . Erano circa le 23 di ieri, allo scattare del coprifuoco, quando l’uomo si è ritrovato di fronte a un gruppo di rapinatori prima sulla porta di casa e poi sull’ingresso del condomino. Pochi istanti durante i quali ha capito ben poco di quello che stava succedendo ma si è reso subito conto che stava rischiando. PAURA PER Luca Tommassini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020) Parla all’Ansa il coreografoe lo fa mentre è ancora provato, dopo quello che gli è successo. Ha infatti subito un tentativo di, davanti casa sua e lo racconta ancora terrorizzato da quello che è successo.è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma . Erano circa le 23 di ieri, allo scattare del coprifuoco, quando l’uomo si è ritrovato di fronte a un gruppo ditori prima sulla porta di casa e poi sull’ingresso del condomino. Pochi istantii quali ha capito ben poco di quello che stava succedendo ma si è reso subito conto che stava rischiando. PAURA PER...

Parla all’Ansa il coreografo Luca Tommassini e lo fa mentre è ancora provato, dopo quello che gli è successo. Ha infatti subito un tentativo di rapina, davanti casa sua e lo racconta ancora ...

Paura per il coreografo di fama mondiale, Luca Tommassini, che è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma e si è ritrovato alle 23 di domenica, allo ...

Parla all'Ansa il coreografo Luca Tommassini e lo fa mentre è ancora provato, dopo quello che gli è successo. Ha infatti subito un tentativo di rapina, davanti casa sua e lo racconta ancora ...Paura per il coreografo di fama mondiale, Luca Tommassini, che è stato vittima di un tentativo di furto con scasso nella sua casa di Trastevere a Roma e si è ritrovato alle 23 di domenica, allo ...