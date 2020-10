Ligabue, il nuovo album ‘7’ e la raccolta ’77+7? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uscirà in tutti i negozi di dischi tradizionali, digital store e piattaforme streamingi il prossimo 4 dicembre il nuovo lavoro discografico di Ligabue dal titolo ‘7‘ e la raccolta ‘77+7‘ album che celebra i trent’anni di carriera dell’artista. Una doppia uscita discografica per l’artista per festeggiare 30 anni di una bella e straordinaria carriera: il primo album conterrà 7 brani inediti che Ligabue ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove canzoni, e l’imperdibile raccolta “77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia dell’artista, rimasterizzati nel 2020, oltre ai 7 brani inediti. L’album “7” e la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Uscirà in tutti i negozi di dischi tradizionali, digital store e piattaforme streamingi il prossimo 4 dicembre illavoro discografico didal titolo ‘7‘ e la‘77+7‘che celebra i trent’anni di carriera dell’artista. Una doppia uscita discografica per l’artista per festeggiare 30 anni di una bella e straordinaria carriera: il primoconterrà 7 brani inediti cheha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove canzoni, e l’imperdibile“77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia dell’artista, rimasterizzati nel 2020, oltre ai 7 brani inediti. L’“7” e la ...

