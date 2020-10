Le Little Mix si esibiscono in tre perché una è in quarentena causa Covid-19 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid-19 non ha bloccato le Little Mix che si sono presentate in tre nell’ultima puntata andata in onda di Little Mix The Search, un reality show britannico in cui la girlband nata ad X Factor cerca un altro gruppo che le accompagnerà nel Confetti Tour. Le Little Mix (più precisamente Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson) si sono anche esibite con il loro nuovo singolo, Sweet Melody, senza Jade Thirlwall che è stata costretta ad auto-isolarsi a causa del CoronaVirus. Il team delle Little Mix non ha dato ulteriori dettagli, ma pare che Jade Thirlwall sia stata a contatto con qualcuno che poi è risultato positivo. Per questo motivo si è messa in auto-quarantena in attesa del risultato del ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il-19 non ha bloccato leMix che si sono presentate in tre nell’ultima puntata andata in onda diMix The Search, un reality show britannico in cui la girlband nata ad X Factor cerca un altro gruppo che le accompagnerà nel Confetti Tour. LeMix (più precisamente Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jesy Nelson) si sono anche esibite con il loro nuovo singolo, Sweet Melody, senza Jade Thirlwall che è stata costretta ad auto-isolarsi adel CoronaVirus. Il team delleMix non ha dato ulteriori dettagli, ma pare che Jade Thirlwall sia stata a contatto con qualcuno che poi è risultato positivo. Per questo motivo si è messa in auto-quarantena in attesa del risultato del ...

