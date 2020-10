Juventus-Barcellona, de Jong: “Felice che Pjanic sia con noi, sono convinto di una cosa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si avvicina la super-sfida di Champions League tra la Juventus e il Barcellona.Juventus-Verona, Pirlo: “Atteso troppo nel primo tempo. Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire”I bianconeri affronteranno i blaugrana nella serata di mercoledì 28 ottobre, nella prima uscita europea entrambe le compagine hanno portato a casa i tre punti rispettivamente contro Dinamo Kiev e Ferencvaros. Sulla sfida dell'Allianz Stadium ha detto la sua Frenkie de Jong, il centrocampista olandese ha parlato così ai canali ufficiali dell'UEFA."Pjanic? Credo che sia un grandissimo giocatore, molto a suo agio con la palla piede. Legge bene l'azione e i suoi tiri, passaggi e lanci lunghi sono ottimi. Darà molta qualità alla squadra e sono contento ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si avvicina la super-sfida di Champions League tra lae il-Verona, Pirlo: “Atteso troppo nel primo tempo. Non dobbiamo prendere uno schiaffo per reagire”I bianconeri affronteranno i blaugrana nella serata di mercoledì 28 ottobre, nella prima uscita europea entrambe le compagine hanno portato a casa i tre punti rispettivamente contro Dinamo Kiev e Ferencvaros. Sulla sfida dell'Allianz Stadium ha detto la sua Frenkie de, il centrocampista olandese ha parlato così ai canali ufficiali dell'UEFA."? Credo che sia un grandissimo giocatore, molto a suo agio con la palla piede. Legge bene l'azione e i suoi tiri, passaggi e lanci lunghiottimi. Darà molta qualità alla squadra econtento ...

juventusfc : ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? - DiMarzio : Ancora brutte notizie per il #Barcellona. Contro la #Juventus non ci sarà #Coutinho - SkySport : Juventus-Barcellona, Bonucci nessuna lesione ma è in dubbio per la Champions - JuvMania : L'ultimo tampone di #CristianoRonaldo pur essendo positivo aveva una carica virale molto bassa. Domani il portoghes… - iamstanlee1997 : RT @juventusfc: ?? #JuveVerona ?? #JuveBarça Le ultime dal #TrainingCenter ?? -