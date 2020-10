“Fuori Enock dal GF Vip!” | il pubblico chiede la squalifica del fratello di Balotelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Una lite furiosa nella Casa del GF Vip sfociata nella richiesta a gran voce del popolo del web di unaimmediata per un concorrente. Perché è “inaccettabile” e “ha superato ogni limite” si legge su Twitter. Il vippone in questione èBarwuah, ildi Mario, che si è reso protagonista di una discussione molto accesa con Guenda, la figlia di Maria Teresa Ruta. Discussione in cuisi sarebbe lasciato andare a delle esternazioni che hanno scatenato una vera e propria rivolta sui social. “Ma donna che? Ma chi ca**o sei? Sono stato lucido a dirti solo vaffa**ulo e andare in confessionale, altrimenti…”, è la frase del concorrente che ha indignato gli attenti telespettatori, pronti ora a ...