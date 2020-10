Fiorentina, Commisso: “Iachini non è in bilico, voglio vincere un trofeo. Mercato? Ho scelto un calciatore” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Fiorentina ha ritrovato la vittoria dopo la sconfitta casalinga subita contro la Sampdoria e il pareggio di La Spezia.Fiorentina-Udinese, Iachini: “Partiti forte, ma avvio di stagione sfortunato. Callejon? Si sta adattando, Quarta…”I viola hanno battuto per 3-2 l'Udinese al termine di una gara che ha messo alla prova il carattere della squadra di Beppe Iachini, la prestazione di livello di Castrovilli ha fatto il resto. Una vittoria che ha fatto tornare il sorriso al presidente dei toscani, Rocco Commisso, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa a Radio Rai."Quando qualcuno fa un buon lavoro bisogna riconoscerlo ed è stato giusto dargli la mia fiducia. Fino a oggi stiamo andando bene, spero che si possa migliorare ma per il momento non ho intenzione di cambiare. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laha ritrovato la vittoria dopo la sconfitta casalinga subita contro la Sampdoria e il pareggio di La Spezia.-Udinese, Iachini: “Partiti forte, ma avvio di stagione sfortunato. Callejon? Si sta adattando, Quarta…”I viola hanno battuto per 3-2 l'Udinese al termine di una gara che ha messo alla prova il carattere della squadra di Beppe Iachini, la prestazione di livello di Castrovilli ha fatto il resto. Una vittoria che ha fatto tornare il sorriso al presidente dei toscani, Rocco, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa a Radio Rai."Quando qualcuno fa un buon lavoro bisogna riconoscerlo ed è stato giusto dargli la mia fiducia. Fino a oggi stiamo andando bene, spero che si possa migliorare ma per il momento non ho intenzione di cambiare. ...

