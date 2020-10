Fiorentina | Commisso conferma la fiducia a Iachini e spinge sulle infrastrutture

(Di lunedì 26 ottobre 2020)– Il presidente Roccolaa mistersulla realizzazione delleper il club viola, centrali nel suo progetto di rilancio della società e della squadra. Il patron della società gigliata è stato intervistato oggi su Radio Rai, all’indomani della vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Dopo la prova di ieri, buona dal punto di vista della realizzazione ma non esaltante per la tenuta difensiva della squadra, nell’ambiente si è tornato a parlare dia tempo per il mister:ha seccamente smentito. Il presidente dellaè stato sollecitato dagli intervistatori ...

Continua così l'intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Radio Rai: "Per il Centro Sportivo le cose ...Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Radio Rai: CASTROVILLI - "Gli ho sempre detto di non scherzare e non lo fa, è un ragazzo di buon cuore e di buona famiglia del sud come me".