FCA-PSA - L'antitrust dell'Ue pronto ad autorizzare la fusione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli uffici antitrust della Commissione Europea sarebbero ormai pronti ad autorizzare la fusione tra la Fiat Chrysler e la Psa. Secondo l'agenzia Reuters, per il via libera sarebbe stata fondamentale la proposta presentata poche settimane fa che ha alleviato i timori dei funzionari di Bruxelles sull'impatto dell'operazione di integrazione sul mercato europeo dei veicoli commerciali.Il ruolo di Toyota. I due costruttori sarebbero riusciti a convincere la Commissione della validità della loro fusione proponendo un rafforzamento della collaborazione tra i francesi e la Toyota. In particolare, la PSA si sarebbe resa disponibile ad aumentare la capacità produttiva dedicata al Toyota Proace nello ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gli ufficia Commissione Europea sarebbero ormai pronti adlatra la Fiat Chrysler e la Psa. Secondo l'agenzia Reuters, per il via libera sarebbe stata fondamentale la proposta presentata poche settimane fa che ha alleviato i timori dei funzionari di Bruxelles sull'impatto'operazione di integrazione sul mercato europeo dei veicoli commerciali.Il ruolo di Toyota. I due costruttori sarebbero riusciti a convincere la Commissionea validitàa loroproponendo un rafforzamentoa collaborazione tra i francesi e la Toyota. In particolare, la PSA si sarebbe resa disponibile ad aumentare la capacità produttiva dedicata al Toyota Proace nello ...

