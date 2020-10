Ecco perché la teoria del trappolone al Papa teso dal deep state vaticano è una bufala grottesca (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sulle parole del Papa, tratte da una video-intervista rilasciata nel maggio 2019 alla giornalista messicana Valentina Alazraki di Televisa e riportate nel documentario “Francesco” del regista Evgeny Afineevski, si è detto, nel giro di quattro giorni, tutto e il contrario di tutto. Tra riduzionisti, negazionisti, complottisti, massimalisti le interpretazioni sono state tante e tali da costituire un ginepraio, in cui raccapezzarsi è cosa poco agevole. Va innanzitutto chiarito che l’autore del lungometraggio, presentato in anteprima, mercoledì 21, alla Festa del Cinema di Roma e insignito, all’indomani, del Premio Kinéo Movie for Humanity nei Giardini Vaticani, ha attuato un’opera di assemblaggio di quattro spezzoni dell’intervista, di cui tre già noti e uno del tutto inedito. Di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sulle parole del, tratte da una video-intervista rilasciata nel maggio 2019 alla giornalista messicana Valentina Alazraki di Televisa e riportate nel documentario “Francesco” del regista Evgeny Afineevski, si è detto, nel giro di quattro giorni, tutto e il contrario di tutto. Tra riduzionisti, negazionisti, complottisti, massimalisti le interpretazioni sonotante e tali da costituire un ginepraio, in cui raccapezzarsi è cosa poco agevole. Va innanzitutto chiarito che l’autore del lungometraggio, presentato in anteprima, mercoledì 21, alla Festa del Cinema di Roma e insignito, all’indomani, del Premio Kinéo Movie for Humanity nei Giardini Vaticani, ha attuato un’opera di assemblaggio di quattro spezzoni dell’intervista, di cui tre già noti e uno del tutto inedito. Di ...

