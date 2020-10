Covid-19, Sileri: “Alla fine di questa storia andrò a lavorare con lui” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diretto e deciso il viceministro della Salute del secondo governo Conte, Pierpaolo Sileri sulla situazione sanitaria e il suo futuro questa mattina il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, insignito di un ruolo politico di onoreficenza dal secondo governo Conte, sembra già deciso su cosa voler fare da grande. La sua candidatura professionale viaggiava su un binario … L'articolo Covid-19, Sileri: “Alla fine di questa storia andrò a lavorare con lui” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Diretto e deciso il viceministro della Salute del secondo governo Conte, Pierpaolosulla situazione sanitaria e il suo futuromattina il viceministro della Salute, Pierpaolo, insignito di un ruolo politico di onoreficenza dal secondo governo Conte, sembra già deciso su cosa voler fare da grande. La sua candidatura professionale viaggiava su un binario … L'articolo-19,: “Alladiandrò acon lui” proviene da YesLife.it.

MediasetTgcom24 : Covid, viceministro Sileri: 'Sono in disaccordo con molte misure Dpcm' #coronavirus - fanpage : “Con le misure decise nel nuovo Dpcm non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri” - gabryjoy : RT @maxdantoni: Il viceministro Sileri: con il DPCM «non credo che saremo in grado di abbassare troppo i numeri del Covid» Ma che significa… - ilnatta : RT @maxdantoni: Il viceministro Sileri: con il DPCM «non credo che saremo in grado di abbassare troppo i numeri del Covid» Ma che significa… - midnightsilvia : RT @doluccia16: #Sileri lascia il m5s e va a lavorare al San Raffaele con Zangrillo. Non è d'accordo con l'inutile terrorismo che si sta fa… -