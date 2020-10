Covid-19 | in Francia 258 morti in 24 ore

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 27 ottobre 2020) Diventa sempre più complessa la situazione delle terapie intensive in. Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 357 persone con-19, che portano a 2.761 posti letti occuopati. L'ha riferito la Sanità pubblica transalpina, che ha anche fornito il bilancio di 258 ulteriorisempre nelle ultime 24 ore. Era da aprile che non si aveva un giorno con tanti ricoverati nelle terapie intensive, che contano in tutto 5.800 posti letto. Sono romai 35.018 iconnel paese, dove ci sono attivi 2.321 cluster. Il tasso di tamponi positivi è 16,8 per cento. Il numero di nuovi casi registrati nelle 24 ore è 26.771m ma il lunedì solitamente sconta un rallentamento nel weekend dell'attività diagnostica.