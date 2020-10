Coronavirus: Dpcm day after, in maggioranza tutti contro tutti su chiusure (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dovrà essere in Gazzetta ufficiale martedì, non un giorno di più, come assicurato ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte nel tentativo, senz'altro complesso, di rassicurare le categorie ... Leggi su laleggepertutti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dovrà essere in Gazzetta ufficiale martedì, non un giorno di più, come assicurato ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte nel tentativo, senz'altro complesso, di rassicurare le categorie ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI VALUTA DI RICORRERE AL TAR CONTRO IL DPCM IL LEADER DELLA LEGA INCONTRA SINDACI E AMMINISTRATO… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - MediasetTgcom24 : Covid, viceministro Sileri: 'Sono in disaccordo con molte misure Dpcm' #coronavirus - AttilaAzureRive : RT @il_piccolo: In migliaia in piazza Unità a #Trieste contro le misure di Conte: «Non siamo untori, ma lavoratori. Non fateci chiudere». D… - TomSanc1 : RT @antondepierro: Ritengo gravissimo e pericoloso,specie in un momento di recrudescenza del #COVID19,che un personaggio politico,pagato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Dpcm Coronavirus, ultime notizie. Merkel: situazione drammatica. Ricciardi: necessario un altro lockdown. Proteste a Napoli, Milano e Torino. Viminale: allerta tensioni sociali Il Sole 24 ORE Dpcm Lockdown: protesta delle categorie toscane

“Il settore dello spettacolo sta soffrendo a causa dell’epidemia da Covid-19 e i dati sulla crescita del contagio non fanno certo sperare in un rapido ritorno alla normalità – è scritto in un ...

Coronavirus, Napoli si spegne alle 18: giù le saracinesche dei bar, le pizzerie resistono per l'asporto

titolare del Vero caffè del Professore con lo sguardo rivolto in parte al brulicare di persone rimaste a passeggio per l’arteria principale dello shopping - illuminata grazie alle altre attività ...

“Il settore dello spettacolo sta soffrendo a causa dell’epidemia da Covid-19 e i dati sulla crescita del contagio non fanno certo sperare in un rapido ritorno alla normalità – è scritto in un ...titolare del Vero caffè del Professore con lo sguardo rivolto in parte al brulicare di persone rimaste a passeggio per l’arteria principale dello shopping - illuminata grazie alle altre attività ...