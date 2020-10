Chiusura di Marcianise, Ugl Caserta: “Sembra di vivere a Pankow” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Tra le tante incongruenze che caratterizzano il lockdown all’italiana al tempo del coronavirus, si registra la Chiusura parziale del popoloso comune di Marcianise in provincia di Caserta, disposta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con l’ordinanza 84 del 25 Ottobre 2020. “Marcianise e divisa in due come Berlino” ha dichiarato il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo “ci sono padri di famiglia che non sanno ancora se possono andare a lavorare e soprattutto se possono tornare a casa. I negozi della zona ad Ovest chiudono mentre quelli dell’est restano accessibili all’intera provincia. Sono misure incomprensibili che creano cittadini di serie A ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Tra le tante incongruenze che caratterizzano il lockdown all’italiana al tempo del coronavirus, si registra laparziale del popoloso comune diin provincia di, disposta dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con l’ordinanza 84 del 25 Ottobre 2020. “e divisa in due come Berlino” ha dichiarato il Segretario Territoriale della UglFerdinando Palumbo “ci sono padri di famiglia che non sanno ancora se possono andare a lavorare e soprattutto se possono tornare a casa. I negozi della zona ad Ovest chiudono mentre quelli dell’est restano accessibili all’intera provincia. Sono misure incomprensibili che creano cittadini di serie A ...

Radio1Rai : #Coronavirus #Dpcm Malcontento del settore per la chiusura delle palestre. L‘inviata Carla Frogheri è andata a Mar… - santulloma : RT @gianpierozinzi: Il Dpcm è una chiusura di fatto e l’ordinanza di #DeLuca trasforma in zona rossa due città in Campania, Marcianise e Or… - FI_Mondragone : RT gianpierozinzi 'Il Dpcm è una chiusura di fatto e l’ordinanza di #DeLuca trasforma in zona rossa due città in Ca… - gianpierozinzi : Il Dpcm è una chiusura di fatto e l’ordinanza di #DeLuca trasforma in zona rossa due città in Campania, Marcianise… -