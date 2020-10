Bufera sui Ferragnez nella spa | Se sei incinta non dovresti

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Chiara Ferragni è stata travolta dalle polemiche sui social per aver trascorso -- un week end in spa. Chiara Ferragni, polemica per la foto alla spa: “Sicura che puoi farlo?” su Notizie.it.

AnnalisaChirico : Ma davvero se critichi l’informazione ansiogena (virus virus e ancora virus!) sei ‘negazionista’? La follia del pen… - cesarebrogi1 : Firenze, fermata perché gira senza mascherina insulta i vigili, ma è bufera sui social - liberop06880641 : PIÙ CHE BUFERA SUI SOCIAL È ABUSO DI POTERE !!! GIORNALAI (repubblica) DEL CAVOLO - robertodiloreto : RT @rep_firenze: Firenze, fermata perché gira senza mascherina insulta i vigili, ma è bufera sui social [di Ernesto Ferrara] [aggiornamento… - rep_firenze : Firenze, fermata perché gira senza mascherina insulta i vigili, ma è bufera sui social [di Ernesto Ferrara] [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera sui

La Repubblica Firenze.it

La coppia si è mostrata mentre si concedeva del relax in una vasca idromassaggio, ma sui social la questione ha sollevato una vera e propria bufera. Gli utenti hanno infatti fatto notare ...In tanti sui social hanno sottolineato il fatto chiedendo spiegazioni alla conduttrice, che per il momento ha preferito non rispondere alle critiche.