Bartomeu: “Non ho motivi per dimettermi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del Barcellona, ​​Josep Maria Bartomeu, ha parlato alla stampa dopo il Consiglio di amministrazione di oggi. “Abbiamo messo in atto meccanismi adeguati per il voto di sfiducia, proponendo l’1 e il 2 novembre in 13 località della Catalogna. Abbiamo formato una commissione per analizzare le date, ma visto il ritardo, ci serviva una logistica complessa e loro hanno risposto che ci avrebbero dato la copertura necessaria. Le riunioni tecniche stavano facendo il loro corso, ma giovedì scorso la nostra richiesta di avere 15 giorni per rendere il suffragio il più universale possibile non è stata rispettata. Il Governo della Generalitat non ha accettato di farlo il 15 e il 16 in modo decentrato. Ieri il presidente del governo spagnolo ha decretato lo stato di allarme e il coprifuoco, stabilendo un ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del Barcellona, ​​Josep Maria, ha parlato alla stampa dopo il Consiglio di amministrazione di oggi. “Abbiamo messo in atto meccanismi adeguati per il voto di sfiducia, proponendo l’1 e il 2 novembre in 13 località della Catalogna. Abbiamo formato una commissione per analizzare le date, ma visto il ritardo, ci serviva una logistica complessa e loro hanno risposto che ci avrebbero dato la copertura necessaria. Le riunioni tecniche stavano facendo il loro corso, ma giovedì scorso la nostra richiesta di avere 15 giorni per rendere il suffragio il più universale possibile non è stata rispettata. Il Governo della Generalitat non ha accettato di farlo il 15 e il 16 in modo decentrato. Ieri il presidente del governo spagnolo ha decretato lo stato di allarme e il coprifuoco, stabilendo un ...

napolista : #Bartomeu: “Non ho motivi per dimettermi” “Capisco che #Messi fosse arrabbiato, ma non potevamo lasciarlo andare: è… - sportli26181512 : Barcellona, Bartomeu non si dimette e aspetta di sapere se si terrà il referendum: Il presidente del Barcellona ha… - sportli26181512 : Barcellona, Bartomeu: 'Non mi dimetto. Messi? Priorità agli interessi del club. Clasico, chiederemo audio Var': Jos… - junews24com : Bartomeu: «Messi nel nuovo progetto, non ho forzato il suo addio» - - ETGazzetta : Barça, Bartomeu assediato non si dimette. Ma c’è il rischio referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Bartomeu “Non «Messi ha già scelto, andrà all'Inter» Tio.ch