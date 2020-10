Anche Palermo-Viterbese a rischio? Ieri i due nuovi calciatori positivi si sono allenati (Di lunedì 26 ottobre 2020) "E' martedì il giorno cruciale".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di Ieri, dopo l'ennesimo ciclo di tamponi, sono emerse altre quattro positività al Coronavirus: si tratta di due calciatori e di due elementi dello staff. Il totale dei contagiati, dunque, è salito a diciannove, dei quali quindici sono giocatori. Per fortuna, quasi tutti i tesserati coinvolti sono asintomatici e nessuno desta preoccupazione dal punto di vista clinico.Tuttavia, "oltre il danno all'orizzonte si scorge la beffa". Sì, perché ad oggi la partita contro il Potenza, in programma giovedì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", si giocherebbe. Il ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) "E' martedì il giorno cruciale".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori in casa. Nella giornata di, dopo l'ennesimo ciclo di tamponi,emerse altre quattrotà al Coronavirus: si tratta di duee di due elementi dello staff. Il totale dei contagiati, dunque, è salito a diciannove, dei quali quindicigiocatori. Per fortuna, quasi tutti i tesserati coinvoltiasintomatici e nessuno desta preoccupazione dal punto di vista clinico.Tuttavia, "oltre il danno all'orizzonte si scorge la beffa". Sì, perché ad oggi la partita contro il Potenza, in programma giovedì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", si giocherebbe. Il ...

