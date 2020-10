A volte hanno ragione anche i Caprari (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il finale di primo tempo del Napoli a Benevento aveva dato ottimi segnali, in vista della ripresa. Gli azzurri sembravano essersi scrollati di dosso i timori iniziali, dovuti all’ottima organizzazione dei giallorossi che avevano chiuso perfettamente gli spazi. La squadra di Inzaghi, infatti, riusciva a dirottare sistematicamente la manovra avversaria sugli esterni, dove poi partiva l’azione di pressing: una caratteristica che è stata analizzata prima della sfida. Creando invece più densità al centro, il Napoli ha trovato con maggiore continuità la pericolosità offensiva. La strigliata di Gattuso all’intervallo ha caricato ulteriormente i giocatori, che hanno prodotto fin da subito uno sforzo importante per trovare il pareggio. A quel punto Inzaghi si è preoccupato, ha capito che così il suo Benevento non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il finale di primo tempo del Napoli a Benevento aveva dato ottimi segnali, in vista della ripresa. Gli azzurri sembravano essersi scrollati di dosso i timori iniziali, dovuti all’ottima organizzazione dei giallorossi che avevano chiuso perfettamente gli spazi. La squadra di Inzaghi, infatti, riusciva a dirottare sistematicamente la manovra avversaria sugli esterni, dove poi partiva l’azione di pressing: una caratteristica che è stata analizzata prima della sfida. Creando invece più densità al centro, il Napoli ha trovato con maggiore continuità la pericolosità offensiva. La strigliata di Gattuso all’intervallo ha caricato ulteriormente i giocatori, cheprodotto fin da subito uno sforzo importante per trovare il pareggio. A quel punto Inzaghi si è preoccupato, ha capito che così il suo Benevento non ...

