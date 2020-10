Zacon Gio, l'urlo di Agnano (Di domenica 25 ottobre 2020) Un urlo sul traguardo del GP Lotteria: Zacon Giooooo!!! In tribuna erano im mille, come da protocollo Covid-19, ma alla fine s'è scoperto che molti di quei mille erano lì per Zacon Gio, il cavallo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) Unsul traguardo del GP Lotteria:Giooooo!!! In tribuna erano im mille, come da protocollo Covid-19, ma alla fine s'è scoperto che molti di quei mille erano lì perGio, il cavallo ...

mrispoli1 : Grande #Napoli accoglie ad Agnano una gara stellata.#GpLotteria #trotto.vince Zacon Gio nipote di #Varenne - houchoua : @sentenza47 @jeanguy53 @kaieul EcurieD. vs Zacon Gio c est possible ? - atomuan : Zacon Gio, nipote di #Varenne, vince l’edizione all stars del Gran Premio Lotteria di Agnano @NatDeGregorio… -

Face Time Bourbon, vincitore dell'Amerique, non ce l'ha fatta a vincere anche il Lotteria di Agnano. Sulla sua strada ha trovato un incredibile Zacon Gio, il campione che ha per ...

